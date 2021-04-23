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  3. O Ses Türkiye'de şok ayrılık!

O Ses Türkiye'de şok ayrılık!

Ebru Gündeş'in boşanma davası açtığı eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin, O Ses Türkiye'deki jüri üyeliğinden ayrıldığı iddia edildi. Hadise'nin yerine ise Aleyna Tilki'nin geleceği konuşuluyor.

Ünlü popçu Hadise, basına yansıyan iddialardan sonra O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliğinden feragat etmek zorunda kaldı.

İddiaya göre, ünlü şarkıcı Hadise’nin yerine jüri koltuğuna Aleyna Tilki oturacak.

“Kimse benim şerefimi ve namusumu lekeleyemez” demişti
Yasak aşk iddialarının ardından yaptığı açıklamada “Kimse benim şerefimi ve namusumu lekeleyemez” diyen Hadise konuyla ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirmek istemiş ancak talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

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Etiketler hadise o ses türkiye aleyna tilki jüri
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