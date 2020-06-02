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  3. 02 Haziran 2020 10:57

O Ses Türkiye'ye veda eden jüri üyesi belli oldu

Acun Ilıcalı'nın ''O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacak'' sözlerinin ardından programa kimin veda edeceği merak konusu olmuştu.

O Ses Türkiye'ye veda eden jüri üyesi belli oldu
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından yarışmadan ayrılan isim belli oldu.

SEDA SAYAN O SES TÜRKİYE'DEN AYRILDI
O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı. Konuşmaların photoshop olma ihtimalini göz önünde bulunduran Temiz Magazin'den Seyhan Erdağ, Sayan ile iletişime geçti ve iddialarını doğru olup olmadığını sordu. Konu hakkında ilk açıklamasını yapan başarılı şarkıcı Seda Sayan, "Seyhancığım, bana 'O Ses'e devam mı?' diye soruldu.Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e, O Ses Türkiye bitti" dedi.

"ÇOK YORULDUM"
Hem Yemekteyiz hem de O Ses Türkiye'de çalışan Sayan, sözlerine şöyle devam etti: "Hakikaten çok yoruldum, hatırlasana geçen sezonu, hatırla nasıl agresiftim, hem O Ses, hem Yemekteyiz, hem konserler."

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