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  3. 11 Ocak 2019 15:38

Ödül töreninde Burak Özçivit'e olay gönderme

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ''Yılın Yıldızları Ödülleri'' sahiplerini buldu. Törende ödül alan yapımcı Mustafa Uslu, ''En İyi Erkek Sinema Oyuncusu'' ödülüne layık görülen Burak Özçivit'e gönderme yaptı.

Ödül töreninde Burak Özçivit'e olay gönderme
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Gecede 'En İyi Erkek Sinema Oyuncusu' ödülünü Burak Özçivit aldı. Yılın filmi ödülünün sahibi ile 'Müslüm' ve 'Ayla' filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu oldu.

Ödülünü almak için sahneye çıkan Mustafa Uslu, Burak Özçivit'i kızdıracak bir açıklamaya imza attı:

"Geçen sene ben burada 'Ayla' filmiyle ödül almıştım. Ödülü aldığımda demiştim ki, 'Önümüzdeki sene için bir film çekiyorum, adı Müslüm.' Ağzımdan daha Müslüm kelimesi çıkar çıkmaz salonda alkış tufanı kopmuştu. O beni çok umutlandırmıştı. siz alkışladığınız gün filmle ilgili hiçbir şey yoktu. Sadece senaryo vardı elimizde ve filmi çekerken çok zorlandığım anlar oldu. Yönetmen değişikliği yapmak zorunda kaldım. Çok sıkıntılı günler oldu. O günlerde bir tek yanımda Timuçin Esen vardı. 'Yılın En İyi Sinema Oyuncusu' deyince gözüm Timuçin Esen'i aradı. Burak Özçivit aldı. Herhalde orada bir şey oldu. Bildiğim kadarıyla Burak Özçivit'in 2018 yılında filmi de yok ama önemli değil, o da arkadaşımız."

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