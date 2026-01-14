Oğlu hastaneye kaldırılan Sarıgül'e özel koruma şoku

Türkiye’nin konuştuğu boşanma davasının perde arkası detaylarına ulaştık. Taraflar arasındaki dava süreci ilerledikçe olayların bugüne kadar Revna Sarıgül tarafından basına yansıtıldığından çok farklı olduğu ortaya çıkmaya başladı.

İş adamı Ömer Sarıgül’e bugüne kadar görülmemiş rekor tazminat talebi ile boşanma davası açan eşi, magazin basınının son haftalardaki ilk gündem maddesi oldu. Karısını aldattığı öne sürülen iş insanı Sarıgül’ün, Revna hanıma maddi mobbing yaptığı haberlerde yer aldı.

Ömer Sarıgül’ün avukatının dosyaya sunduğu dilekçelerde Revna Sarıgül’ün, Ömer Sarıgül’ü 09.11.2025 tarihinde mesaj gönderip “eve gelirsen polis çağıracağım” şeklinde tehdit ederek evden kovduğu, tarafların bundan sonra anlaşmalı olarak boşanmak için avukatları aracılığıyla görüşmeye başladıkları belirtiliyor.

Ömer Sarıgül’ ün avukatının kanıtladığına göre Revna Sarıgül yaklaşık 1 aylık bu süreçte Ömer Sarıgül’ ün çocukları sık sık görmesine izin de vermiş. Hatta “şu anda çocukların en çok sana ihtiyacı var” , “çocuklar sensiz yapamaz” gibi mesajlar yazmış.

Ancak Revna Sarıgül’ün, ailenin ekonomik durumu ile alakası olmayan, Türkiye gerçeklerinden uzak maddi taleplerini iletmesinden sonra taraflar arasındaki ipler kopmuş. Ömer Sarıgül’ün ne kadar iyi bir baba ve eş olduğunu sosyal medya hesabında sürekli paylaşan, Ömer Sarıgül’e de babalığı ile ilgili övgü dolu mesajlar atan Revna Sarıgül, istediği parayı alamayınca Ömer Sarıgül’ ün çocuklara şiddet uyguladığı iddiasıyla hem çocuklar ben de kendisi için uzaklaştırma kararı aldırarak zehir zemberek bir boşanma davası açmış.

Ömer Sarıgül’ün avukatı müvekkilinin çocuklara şiddet uygulamadığını deliller ile kanıtlasa da Revna Hanım bu kez de, Ömer Sarıgül’ün küçük oğlu hasta olduğunda, çocuğunu hastaneye kaldırdığını dahi babaya haber vermemiş. Bunun üzerine Ömer Bey olayı sonradan öğrenip, hastaneye gelmek istediğinde de, ateşli haldeki oğlunu sadece yarım saat görmesine izin vermiş ve henüz yarım saat dolmadan da, tuttuğu özel korumalarla odadan çıkartmış. Daha sonra dava dosyasına bu olayı “baba hasta çocuğunu hastanede görmeye gelmedi” şeklinde şikayet olarak yansıtmış.

Revna Hanım çok yüksek maddi taleplerini bir an önce elde edebilmek amacıyla sadece çocukları kullanmakla kalmıyor, çok sayıda takipçisi bulunan sosyal medya hesabında da Ömer Bey üzerinde baskı oluşturmak için sürekli paylaşımlar yapıp, kendisinin mağdur bir kadın olduğunu öne sürerek özellikle kadın takipçilerinden destek almaya çalışıyor.

Ancak kadın mağduriyetlerini düşündüğümüzde Revna Hanım’ın “zorla Galatasaraylı yapıldım” “zorla araba plakam değiştirildi” gibi iddiaları mağduriyetten çok kamuoyunda tepki toplamaya başladı.

Özellikle bunların tamamen yalan olduğu Ömer Sarıgül tarafından Revna Sarıgül’ün Galatasaray forması ile sevinirken, dans ederken ki video ve fotoğrafları kanıtlandıktan sonra Revna Hanım’ın davadaki iddialarının gerçekliği kamuoyunda tartışma konusu olmuş durumda.

Ömer ve Revna Sarıgül’ün yaşadıkları ev mahkeme tarafından Revna Hanım’a tahsis edilmiş olmasına rağmen, Revna Hanım o evde yaşamak yerine çocukları alarak annesinin evine yerleşmiş ve kamuoyuna ‘annemin yanına sığındım’ diye mağduriyet yaratmaya çalışmış.