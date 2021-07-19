Oğlunun başına gelenleri gözyaşları içinde anlattı

Yeliz Yeşilmen'in çocuklarıyla birlikte çıktığı tatil kabusa döndü. Yeşilmen, denize girmek istediği sırada merdivenlerden düşen oğlu Birbey'in durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Oyuncu Yeliz Yeşilmen'in oğlu Birbey denize girmek isterken merdivenlerden düştü. Yeşilmen o anları sosyal medya hesabından anlatan Yeşilmen, yaşananları hatırlarken gözyaşlarına boğuldu.

"AYAĞININ ETİ KALKTI"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Yeliz Yeşilmen, "Denize girerken merdivenden düştü. Ayağının bütün arkası, eti kalktı. Bütün deniz kan oldu, ben çok korktum. Beni arayan kişilere dönemiyorum. Sonra... Daha sonra..."

"BÜTÜN DENİZ KAN"

Sakinleştikten sonra olayın detaylarını anlatan Yeliz Yeşilmen, "Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize girerken o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan. Kardeşim kucağında getirdi, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla..." dedi.