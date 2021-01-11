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  3. 11 Ocak 2021 13:52

Oğuzhan Koç-Demet Özdemir aşkı, arkadaşlığı bitirdi!

Oğuzhan Koç, oyuncu Demet Özdemir ile aşkını ilan edince Zeynep Koçak arkadaşını sosyal medyada takipten çıkardı.

Oğuzhan Koç-Demet Özdemir aşkı, arkadaşlığı bitirdi!
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Zeynep Koçak ile Oğuzhan Koç 8 yıl aşk yaşamış, tam evleneceklerken 2014’te ayrılmışlardı.  İlişkilerinin Yağmur Tanrısevsin yüzünden bittiği iddia edilmişti. Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ile sevgili olduğunu açıkladı.

Zeynep Koçak, Demet Özdemir ile o kadar yakındı ki 2 yıl önce Seçkin Özdemir ile aşklarının mimarı olmuştu. 



Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile aşkını ilan edince Zeynep Koçak arkadaşını sosyal medyada takipten çıkarttı.

Önceki gün Bebek’te görüntülenen Zeynep Koçak habercilerin bu konudaki sorularına cevap vermedi. Koşar adım uzaklaştı.

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