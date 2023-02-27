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Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e duygusal doğum günü

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e duygusal doğum günü
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Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eşi Demet Özdemir'in doğum gününü duygusal bir not ile kutladı. -

Depremzedeleri unutmayan Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti.

"Bana en büyük hediye deprem bölgesine yardımlar olur" diyerek istekte bulunan Özdemir’in bu hareketi çok beğenilmişti.


 
Bugün 31 yaşına basan Demet Özdemir'in doğum gününde eşi Oğuzhan Koç, duygusal bir not ile kutladı.

 Oğuzhan Koç, büyük kayıplar verdiğimiz depremlerin ardından eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

“Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü... İyi ki doğdun benim diğer yarım. Hem ailemiz, hem ülkemizin mutlu, huzurlu günleri için dua ediyorum.”

Etiketler doğum günü kutlama duygusal
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