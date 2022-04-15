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Oğuzhan Uğur acı haberi verdi: ''Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim''

Oğuzhan Uğur acı haberi verdi: ''Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim''

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, köpeği Suşi'nin ölümüyle sarsıldı. Uğur, ''Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Oğuzhan Uğur , sosyal medya hesabından Suşi adındaki köpeğinin vefat ettiğini duyurdu. Uğur’un Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım "Güzel kızım benim. Yazacak çok şey var ama uzatmayacağım… Hani insan, hayvan, bitki arasında bir sevgi hiyerarşisi vardır ya… En değerlisi insandır derler. Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim. O da beni. Hoşça kal Suşi. (2013-2022)" ifadelerini kullandı.

Etiketler oğuzhan koç suşi köpek
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