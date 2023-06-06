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Oğuzhan Uğur balkonunda mermi buldu: ''Izdırap olacağım kendisine''

Oğuzhan Uğur balkonunda mermi buldu: ''Izdırap olacağım kendisine''
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Babala TV adlı Youtube kanalının kurucusu Oğuzhan Uğur, balkonuna düşen yorgun mermiyi paylaşarak isyan etti.

Ünlü sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, seçim döneminde siyasi isimlerle yaptığı programlarla çok konuşulmuştu. Balkonunda yorgun mermi bulan Oğuzhan Uğur son paylaşımıyla gündem oldu.

“Balkonunda şimdiye kadar zevkle döşenmiş kuş yuvaları, yarı baygın çekirgeler, diğer binalardan uçmuş gelmiş iddialı iç çamaşırları ve hatta takla atmaktan sıkılmış bir güvercin bile bulmuştum. Bu sabah listeye yeni ve korkunç bir şey eklendi.” diyen Uğur balkonunda bulduğu yorgun mermiyi paylaştı.

Uğur açıklamasının devamında “Yorgun halleriyle bile yılda ortalama 40 insanın ölümüne sebep oluyorlar. Birileri sırf takımları ya da partileri kazandı diye havaya ateş ediyor ya hani. Aşağısı boşalamıyorsa yukarısı boşalsın hesabı... Manasız bir mağara adamı aktivitesi. Sonuç bu" dedi.

"Avukata teslim ettim mermiyi" diyen ünlü fenomen açıklamasını "Izdırap olacağım kendisine. Bırak bir daha havaya sıkmayı, su tabancasıyla şaka bile yapamayacak onunla işim bittiğinde. Bir sonraki mermisi bana ya da size isabet etmesin diye." sözleri ile sonlandırdı.

Etiketler oğuzhan uğur yorgun mermi
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