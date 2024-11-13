Oğuzhan Uğur'un yeni projesi belli oldu

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in ''Kutsal Damacana 5 - Zombi'' filminde Oğuzhan Uğur da rol alacak.

Ünlü komedyen Şafak Sezer, 'Kutsal Damacana' film serisine devam ediyor. "Sezer, bu kez 'Kutsal Damacana 5-Zombi' filmiyle 17 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

Filmde, Şafak Sezer’in yanı sıra dikkat çeken konuk oyuncular da yer alacak. Bunlar arasında Oğuzhan Uğur da bulunuyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uğur, Poll Films imzalı yapımda emniyet amirini canlandıracak.

Film, hem oyuncu kadrosuyla hem de eğlenceli hikayesiyle izleyicileri meraklandırıyor.