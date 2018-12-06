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  3. 06 Aralık 2018 12:55

Okan Bayülgen ''seksi bıraktım demişti'', yeni açıklama geldi

"Seksi tamamen bıraktım ve çok rahatım'' açıklamasıyla gündem olan şovmen Okan Bayülgen, ''Şaka yaptım, seksi bırakmadım'' dedi

Okan Bayülgen ''seksi bıraktım demişti'', yeni açıklama geldi
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Okan Bayülgen'in Posta gazetesinden Oya Çınar'a verdiği röportajda ''Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" demişti.

''ŞAKA YAPTIM''

'2. Sayfa' mikrofonlarına konuşan Okan Bayülgen ''Bu sorulardan hep sıkıldığım için böyle şakalar yapıyorum. Benim zaten uzun süreli bir ilişkim var ve çok mutluyum. Bir komedyen bu şakaları yapar. Bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez. Kimsenin bir şeyi bıraktığı yok.'' dedi.

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