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  3. 02 Aralık 2018 15:35

Okan Bayülgen: Seksi tamamen bıraktım

Okan Bayülgen, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Okan Bayülgen: Seksi tamamen bıraktım
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Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Okan Bayülgen, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Uzun bir yaşam için seksi bıraktığını itiraf eden Bayülgen'in verdiği röportajın ilgili kısmı şöyle:

İnsanın yaş aldıkça tek eşli olması daha mı kolay oluyor ya da sevişme içgüdüsü azalıyor mu?
Seksi bıraktım.

Nasıl yani? Tamamen mi?
Tamamen bıraktım ve çok rahatım.

Neden?
Çünkü bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart.

Posta

okan bayülgen
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