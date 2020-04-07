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  3. 07 Nisan 2020 08:51

Okan Bayülgen sosyal medyayı salladı

Okan Bayülgen, koronavirüs salgını günlerinde farklı formattaki yeni Uykusuzlar Kulübü programıyla sosyal medyada seyirci karşısına çıktı.

Okan Bayülgen sosyal medyayı salladı
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tv100 ekranlarında Muhabbet Kralı ve Uykusuzlar Kulübü programlarını yapan Okan Bayülgen, herkesin evde kaldığı şu zor günlerde yepyeni bir formatla izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı.

Usta bir seslendirme sanatçısı ve tiyatrocu olan Okan Bayülgen uyuyamayan izleyicilerine canlı yayında kitap okudu ve sohbet etti. Okan Bayülgen'nin sunduğu Uykusuzlar Kulübü programının yeni formatı seyircilerin beğenisini kazandı. Bayülgen'in ilk programı sosyal medyada gündem oldu. Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü, hafta için her gün canlı yayında saat 01:00'de tv100 ekranlarında olacak.

OKAN BAYÜLGEN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Okan Bayülgen'in canlı yayında kitap okuduğu Uykusuzlar Kulübü sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

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