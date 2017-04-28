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  1. 28 Nisan 2017 21:04

Okan Bayülgen'den Nusret'e sert sözler !

Şovmen Okan Bayülgen dünyada kendinden söz ettiren Nusret'e çok sert eleştirilerde bulundu.

Okan Bayülgen'den Nusret'e sert sözler !
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Şovmen Okan Bayülgen, instagram hesabından yayımladığı videolarla adından söz ettiren Nusret'e ateş püskürdü.

Okan Bayülgen, 'tuzlama' (saltbea) hareketiyle fenomen olan sosyete etçisi Nusret Gökçe'yi hedef aldı.

"BU VİDEOLARI ÇOCUKLARIMIZ İZLİYOR"

Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan ünlü şovmen, "Kucağında kuzu okşama, ölü hayvanları tokatlama, İslam'da binbir dua ile kesilen hayvan etine türlü eziyetler. Bu videoları çocuklarınız izliyor. Ben bu şovu sapkın ve ahlaksız buluyorum. Bu Nusret'e para yatıran da, yiyen de, reklam ajansı da, haberini yapan da bu çirkinliğe ortak oluyor" ifadelerini kullandı.

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