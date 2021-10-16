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  3. Okan Bayülgen'den yine ortalığı karıştıracak! ''O kadar büyük yalan ki...''

Okan Bayülgen'den yine ortalığı karıştıracak! ''O kadar büyük yalan ki...''

Okan Bayülgen, dün akşam Haber Global'de yayımlanan programında tartışılacak çıkışta bulundu.

Bütün belgeselleri izlediğini ve insanlığın Ay’a gitmediğinden emin olduğunu söyleyen Bayülgen, uzay yarışının ABD’nin Sovyetler Birliği ekonomisini batırmak için sürdürdüğünü kaydetti. 

“BU HERİFLERİN AY’A İNMELERİNE İMKAN YOK ŞU ANDA DA İNEMEZLER”

Okan Bayülgen şu ifadeleri kullandı: 

"Uzaya gitmeye gerek yok. Zaten gitmeyeceğiz. Gitmedik de... 69'da yalan. O kadar eminim ki. Her şeyi seyrettim bütün belgeselleri... Bu heriflerin Ay’a inmelerine imkan yok. Çünkü dünyaya inemiyorlar. Düşün ki, dünyaya inemiyor adamlar büyük bir tehlike. Atmosfer farkı var falan filan ama... Dünyaya herifler ancak suya düşebiliyorlar. Üzerlerinde helikopterler falan uçuyor, kurtarma gemileri geliyor. Nasıl oluyorsa o teknolojiyle Ay'a pıt diye iniyor. Mümkün değil. Şu anda da inemezler. 

Sovyetleri bitirmek için yaptılar. Daha iyi bir numara yok! Bunu Amerikalı siyasetçiler söylüyor. 'Biz uzay yarışını Sovyetler bunu yer de bizimle beraber yarışıp, zar zor ayakta tuttukları ekonomilerini batırırlar diye girdik' diyorlar. 

Sonuç artık uzayda aranacak bir şey yok.”

Etiketler okan bayülgen canlı yayın haber global
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