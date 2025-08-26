Okan Büyülgen'in ''Geçinemiyorum'' diyen emekli vatandaşa verdiği yanıt olay oldu

  1. Anasayfa
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir söyleşiye katılan Okan Büyülgen, konu ekonomiye gelince zor anlar yaşadı. Bayülgen'in ''Emekliyim, geçinemiyorum'' diyen vatandaşa verdiği yanıt olay oldu.

Ünlü televizyon sunucusu Okan Bayülgen, Edremit’te vatandaşlarla bir araya geldi. Karşılıklı soru-cevap etkinliğinde ekonomiyle ilgili sorular, Bayülgen’e zor anlar yaşattı. Ünlü şovmen, sorulara esprili bir dille yanıt vererek, “Siz gerçekten benimle kafa buluyorsunuz” dedi.

Bir vatandaş, Bayülgen’e “Bugünkü ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Bayülgen'in “Müthiş, çok memnunuz” cevabının ardından vatandaş, “Ben emekliyim, geçinemiyorum. Nasıl olacak?” dedi.

Bayülgen, bu sözler karşısında şaşkınlık yaşadı ve duraklayarak, “Durdum çünkü apıştım kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Şoka girdim. Bir laf ettiniz, ben bittim sahnede. Kala kaldım. Ben de bir süredir emekliyim. 61 yaşındayım. Öyle seviniyoruz... İkramiye oluyor. Telefonuma bildirim geliyor, bin lira yattı diye bayılıyorum. Bir de ben en düşükten emekliyim.  (16 bin 881 TL)”  ifadelerini kullandı.

Başka bir seyircinin, “Emeklilere değinebilir misiniz?” sorusuna ise Bayülgen, “O kadar beni tehdit ediyorsun ki ‘Değinebilir misin?’ diye ben burada baskı altındayım. Tabii ki değineceğim canımın içi, sen iste ben her şeye değinirim” diye yanıt verdi.

Bayülgen, konuşmasının ilerleyen bölümünde Edremit’te yaşadığı tecrübeyi esprili şekilde özetleyerek, “Ben bu geceye bayıldım. Siz hakikaten benimle kafa buluyorsunuz. Müthiş. Ne acayipsiniz. Şu yaşadığım tecrübeyi unutmayacağım” dedi.

