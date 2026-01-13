Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında olduğu 6 ünlü isim daha gözaltında

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da olduğu 6 ünlü isim uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Türkiye genelinde iş dünyasından medyaya, sosyal medya fenomenlerinden ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün 6 ünlü isim daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil olmak üzere 6 isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

