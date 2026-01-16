  1. Anasayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Güncelleme:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında oyuncu Oktay Kaynarca ve sanatçı Emel Müftüoğlu'nun aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen isimler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada kan, saç ve idrar örneği veren şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Sert ve Rabia Karataş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca ve Neda Ş. hakkında ise 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Öte yandan şüpheliler hakkında savcılıktan talep edilen ev hapsi istemi Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU'NUN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Oyuncu Oktay Kaynarca, Sanatçı Emel Müftüoğlu ve Neda Ş.'nin tahlil sonuçları negatif çıktı. 

DHA

