Olay çiftin düğün tarihi belli oldu

Geçtiğimiz ay nişanlanan Seren Serengil ve Yaşar İpek, 12 Haziran'da Fransa'da dünya evine giriyor.

Seren Serengil, yorumculuk ve sunuculuk yaptığı StarTV'deki 'Duymayan Kalmasın" programında düğüntarihini açıkladı.

DÜĞÜN FRANSA'DA

Meslektaşı Yaşar İpek ile Fransa'da dünya evine gireceklerini duyuran şarkıcı, "12 Haziran Salı günü evleniyoruz" dedi. Serengil, düğün hazırlıklarıyla müstakbel eşimim ilgilendiğini söyledi.

100 BİN LİRALIK NİŞAN YAPTILAR

Ünlü çift, geçtiğimiz ay Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmamıştı. Seren Serengil, konuyla ilgili, "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" ifadelerini kullanmıştı.