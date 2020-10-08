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  3. 08 Ekim 2020 17:27

Olay iddia! Slikonları patlayan Serenay Sarıkaya hastaneye koştu

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dün gece saatlerinde özel bir hastaneye giderek göğüslerin silikon taktırdığı iddia edildi. Sunucu İlker Koç, ''Eski silikonları patlamış olabilir'' dedi.

Olay iddia! Slikonları patlayan Serenay Sarıkaya hastaneye koştu
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Karantina döneminde aldığı kilolarla sıkça adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu sefer de estetik haberleriyle gündeme geldi. Uçankuş TV'de yayınlanan Hayatın İçinden programında yer alan iddiaya göre: Sarıkaya, dün gece saatlerinde özel bir hastaneye giderek göğüs estetiği yaptırdı.

SAHTE İSİMLE KAYIT YAPTIRDI
Canlı yayında bu konuyu konuşan sunucu ve yorumcu İlker Koç, Sarıkaya'nın daha önceden de silikon taktırdığını değinerek "Eski silikonları patlamış olabilir" ifadelerini kullandı. Öte yandan programda yer alan bir diğer iddiaya göre; genç oyuncu adının duyulmaması için hastane kayıtlarında ismini "Seray Kaya" olarak yazdırdı.

serenay sarıkaya
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