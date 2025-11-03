Öldüğü iddia edilmişti... Yaşam savaşı devam eden Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı

Önceki hafta evinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürüyor.

59 yaşındaki Ürek'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yayılan yalan haberlerde Ürek'in öldüğü dahi iddia edilmişti.

Ece Erken bugün TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının canlı yayınında Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair son bilgiyi verdi.

Ece Erken, sevilen şarkıcının hâlâ uyutulduğunu söyledi. Ece Erken "Yanında kimse yok çünkü yapılabilecek bir şey olmadığı için orada kimse istenmiyormuş. Dualarımız Fatih ile" dedi.

Fatih Ürek'in avukatından açıklama

Fatih Ürek'in avukatı Avukat Volkan Alkılıç, ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır.

Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklama tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur.

Özellikle ve önemle belirtmek isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız.

Bu vesileyle Müvekkilimiz ve ailesi adına, dualarıyla destek veren, sevgisini hissettiren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız."

Hatırlanacağı gibi geçen hafta bir açıklama yapan Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, ''Evde fenalaşmış. 112 geldikten sonra kalbi durmuş. Kalp masajı 20 dakika sürmüş. Hastanemize geldiğinde entübe vaziyetteydi. Hemen tıkalı damarının açılması için girişimde bulunduk. 2 sene önce bir stent olayı geçirmiş. Muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksatmış. Damarını açtık. Kalple ilgili bir problemi kalmadı. Bu süreçte beynin oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili şüphelerimiz var. Şu anda uyutuyoruz." demişti.

Prof. Dr. Yazıcıoğlu, "Felç riskinden mi şüphe ediyorsunuz?" sorusuna da "Kalp durduğunda, 3 dakikadan sonra beyinde problemler oluşabiliyor. Bu süre 20 dakika olsa bile iyi bir masaj yapıldıysa beynin oksijenlenmesi tam olarak gerçekleştirilebiliyor ve problem olmadan da uyanabiliyor. Ümidimiz bu şekilde. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi yok. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz" yanıtını vermişti.

Fatih Ürek'in zayıflama iğnesi kullandığına dair iddialar ortaya atılmış menajeri bu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.