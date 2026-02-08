Ömer Danış yoğun bakıma kaldırıldı; acil kan çağrısı yapıldı

Diyabet tedavisi gören fantezi müzik sanatçısı ve besteci Ömer Danış, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

"Gidiyorum", "Şerefsiz", "Aşkın Bedeli" ve "Tövbe Ettim" gibi şarkıları ile tanınan ancak bir süredir diyabet nedeniyle tedavi altında olan şarkıcı Ömer Danış, İstanbul’da bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Ömer Danış’ın sosyal medya hesabından bulunulan paylaşımlarda, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu duyuruldu.

Yapılan çağrıda, uygun kan grubuna sahip vatandaşlardan destek istendi.

Ömer Danış kimdir ?

1968 Elazığ doğumlu Ömer Danış, fantezi müziğin ve "Arabesk-Pop" sentezinin 90'lı yıllardan bugüne uzanan önemli isimlerinden biridir.

Kendine has, hafif buğulu ve duygusal ses rengiyle tanınan Ömer Danış, 1994 yılında çıkardığı "Beni Köyüme Geri Gönder" albümü ile geniş kitleler tarafından tanınmıştı.