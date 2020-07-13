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  3. 13 Temmuz 2020 13:32

Ömür Gedik, geçmişte şiddet gördüğünü itiraf etti

Ömür Gedik, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında yaşanan şiddet olayı hakkında konuştu ve bir itirafta bulundu. "Ben de şiddet gördüm" diyen Gedik "Söz veriyorum başka bir ortam da bunu size anlatacağım" diyerek kimden şiddet gördüğünü açıklamadı...

Ömür Gedik, geçmişte şiddet gördüğünü itiraf etti
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Ömür Gedik, Murat Başarın imzalı BJK marşını, şarkıcı ile birlikte seslendirdi ve bir de klip çekti. Birlikte basının karşısına çıkan Başaran ve Gedik iki yıl önce birlikte bir çalışma yaptıklarını ve Beşiktaş ve Çarşı yazılı köpek kulübelerini sokaklara yerleştirdiklerini anlattı.

Sözcü gazetesinden Emre Çevik'in haberine göre Gedik, muhabirlerin “Ozan Güven’in sevgilisini darp ettiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna da şaşırtan bir cevap verdi: “Ben hayvana, kadına, her canlıya şiddet uygulanmasına karşıyım. Karşı olmayan bir insan varsa onun da karşısındayım. Şiddet uygulayan herkesin gerektiği cezayı almasını istiyorum. Bir erkeğin kadınına el kaldırmasını herkesin sorgulaması gerekiyor. Ne olursa olsun kadına el kalkmaz. Bunu aslında burada söylemek istemiyordum ama evet ben de şiddete maruz kaldım. Size söz veriyorum başka bir ortamda bunu size anlatacağım.”

 

Sözcü

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