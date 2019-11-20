Ömür Gedik'in ''seks'' paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ömür Gedik, dün akşam sosyal medya hesabından, üzerinde "Daha iyi seks ister misiniz? Vegan olun' yazan bir muz fotoğrafı paylaştı ve 'Seks' diyorum' dedi. Yaptığı paylaşım Twitter'da olay oldu...

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, dün akşam Twiitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Son dönemde genç kızların etek boyu ile ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Gedik, çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Cinsel organa benzetilen bir muzun üzerinde “Et yemek iktidarsızlık yapabilir. Daha iyi seks ister misiniz? Vegan olun” yazıyordu. Bu fotoğrafı alıp “Geceye mesajım… Seks diyorum” diyen Gedik, kullanıcıların tepkisini çekti.

Son dönemde birçok ünlünün sosyal medya hesaplarının ele geçirilerek müstehcen paylaşımlar yapılması bu soruyu Ömür Gedik konusunda da gündeme getirdi. Dün de Ece Erken iCloud hesabını hackerlara kaptırmıştı. Ömür Gedik’in hesabından yapılan paylaşımlarına sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. Ayrıca hacklendiği iddialarına da yer verildi.

Gedik, akşam saatlerinde paylaştığı mesajın ardından gündüz de benzer bir paylaşıma daha imza attı. Twitter hesabından yazdıklarıyla hesabının hacklenmediği anlaşılan Ömür Gedik şunları yazdı: