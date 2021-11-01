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Ömür Gedik'ten ''çok ilginç'' açıklama

Okan Bayülgen‘in sunduğu Uykusuzlar Kulübüne konuk olan Ömür Gedik, yapay etin yaygınlaşması gerektiğini söyleyerek, “Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin” dedi.

Haber Global’de Okan Bayülgen’in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programının konuklarından biri, hayvan hakları savunuculuğu ile ön plana çıkan, yazar ve şarkıcı Ömür Gedik’ti. Ömür Gedik, iklim değişikliğinde faktör oldukları iddia edilen besi hayvanlarının tüketilmemesi için suni etin yaygınlaşması gerektiğini belirtirken, hayvanlara da eziyet edilmemiş olacağını söyledi. Ömür Gedik, “Ben et yemek istiyorum ama hayvanları öldürmek istemiyorum” dedi.

Etiketler et yiyelim hayvanlar ölmesin okan bayülgen ömür gedik
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