Ömür Gedik'ten eleştirilere mayolu yanıt

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsel içerikli paylaşımla herkesi hayrete düşürmüş tepkileri üzerine çekmişti. Gedik'ten bir dikkat çeken paylaşım daha geldi.

ELEŞTİRİYE MAYOLU TEPKİ

Yurt dışında Kara Cuma olarak adlandırılan, Türkiye'de ise son zamanlarda Efsane Cuma olarak anılan gün için Twitter'da, #BlackFridayRezaleti adıyla bir hashtag açıldı. Şarkıcı Ömür Gedik bu etiketi mayolu paylaşımıyla eleştirdi.

"TOP SENDE"

Gedik siyah mayosuyla havuzda verdiği pozunu paylaşarak, "Black Friday rezalet değildir, aklı başında olanların mutluluk kaynağıdır. Bu cumayı rezalete çevirecek olanlar kendini kaybedenler olacaktır. Şu mayonun fırfırlısı da olsun, paltonun kemeri güzel onu da alayım kafası batırır. Yani, kısacası, özeti, top sende" notunu düştü.

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsel içerikli paylaşımla herkesi hayrete düşürmüş tepkileri üzerine çekmişti. Gedik'ten bir dikkat çeken paylaşım daha geldi. ELEŞTİRİYE MAYOLU TEPKİ Yurt dışında Kara Cuma olarak adlandırılan, Türkiye'de ise son zamanlarda Efsane Cuma olarak anılan gün için Twitter'da, #BlackFridayRezaleti adıyla bir hashtag açıldı. Şarkıcı Ömür Gedik bu etiketi mayolu paylaşımıyla eleştirdi. "TOP SENDE" Gedik siyah mayosuyla havuzda verdiği pozunu paylaşarak, "Black Friday rezalet değildir, aklı başında olanların mutluluk kaynağıdır. Bu cumayı rezalete çevirecek olanlar kendini kaybedenler olacaktır. Şu mayonun fırfırlısı da olsun, paltonun kemeri güzel onu da alayım kafası batırır. Yani, kısacası, özeti, top sende" notunu düştü.