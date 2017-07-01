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  3. 01 Temmuz 2017 14:42

Ömür Gedik'ten yakışıklı mankene tokat

Ömür Gedik, "Gece Hayvanı" şarkısının klibinde rol alan Caner Tanrıverdi’yi tokatladığını ve ansızın gelen tokat nedeniyle mankenin sendelediğini söyledi

Ömür Gedik'ten yakışıklı mankene tokat
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Bodrum’da konser veren Ömür Gedik, 2 saat boyunca sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser öncesinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömür Gedik, söz ve müziği kendisine ait olan "Gece Hayvanı" isimli şarkısının klip çekimlerinin bittiğini söyledi.

TOKAT ATACAĞINDAN HABERİ YOKMUŞ

Ömür Gedik, klip çekiminde beraber oynadığı oyuncu ve manken Caner Tanrıverdi’yi tokatladığını da açıkladı.

Yönetmen istediği için mankeni tokatladığını söyleyen Ömür Gedik "Dünya güzeli bir partnerim vardı. Klibin biraz sert sahneleri var. İlk kez bir erkeğe tokat attım. Yönetmenimiz Behzat Uygur, "Caner Tanrıverdi’ye tokat atacaksın ama onun haberi yok. Böyle çok daha gerçekçi olur" dedi. Maalesef biraz da ayarı kaçırdım ve hızlı bir tokat attım. Attığım tokat ile Caner Tanrıverdi biraz sendeledi” dedi.

CANER TANRIVERDİ KİMDİR?

23 yaşında olan Caner Tanrıverdi, ilk ve orta öğrenimimi Gemlik’te tamamladıktan sonra Karabük Üniversitesi Makina Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Uzun bir dönem profesyonel futbol oynayan oyuncu, daha sonra katıldığı Best Model Of Turkey 2012 yarışmasına Best Gentleman beşincilik ödülünü kazandı. Sonrasında ise Best Model of Turkey 2013 yarışmasına tekrar girip Best Model of Turkey 2013 Manhunt Birincisi yani ‘Türkiye’nin En Yakışıklı Erkeği’ seçildi.

Oyunculuk alanında kendini geliştirmek için Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan ders aldı ve "Günahkâr" dizisinde kamera önüne geçti.

HEM İŞ HEM DE TATİL

Ömür Gedik gece vereceği konser öncesinde Ferhat Göçer ile Bodrum’daki Doria Beach’te stres attı.

Birlikte denize giren çift, uzun süre yüzdükten sonra dinlenerek vakit geçirdi.

ömür gedik , tokat