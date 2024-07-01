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Önde Mehmet Şef'i kızdırdı, şimdi de rakiplerini

Önde Mehmet Şef'i kızdırdı, şimdi de rakiplerini
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MasterChef Türkiye'de ana kadro elemeleri devam ederken, yarışmaya katılan kadın yarışmacı Deniz ile yarışma jürisi Mehmet Yalçınkaya arasında gergin anlar yaşanmıştı. Deniz şimdi de rakiplerine iddialı sözlerle meydan okudu.

TV8'in bir ekran klasiği haline gelen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

MasterChef Türkiye'de düelloya kalan Deniz, daha önce Mehmet Şef'i sinirlendirdiği anlarla gündem olmuştu. Şimdi de rakip yarışmacılara karşı iddialı sözleri ile konuşuluyor.

Deniz, özel bir yatta bir iş insanının aşçısı olduğunu belirtti. Deniz, deniz mahsüllü ve bal kabaklı risotto yaptı ve jürilerden olumlu geri dönüşler aldı.

Ancak, yarışmacının yemeğinin tekniği hakkında olumlu yorumlar yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacının sözlerini kesmesi üzerine sinirlendi.

Şeflerden "evet", alarak düelloya kalan yarışmacının rakiplerine karşı sözleri de sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmacı, "Kimseyle bağ kurmuyorum, nasılsa eleyeceğim" dedi. Bu sözleriyle MasterChef'in iddialı yarışmacılarından oldu.

İşte o anlar:

Etiketler mehmet şef Mehmet Yalçınkaya masterchef Türkiye deniz Deniz Yılmaz
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