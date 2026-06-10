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OnlyFans fenomenleri için istenen ceza belli oldu! Aralarında Merve Taşkın ve Ciciş Ceyda da var!

OnlyFans fenomenleri için istenen ceza belli oldu! Aralarında Merve Taşkın ve Ciciş Ceyda da var!
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Sosyal medyada müstehcen içerik paylaşarak gelir elde ettikleri paraları akladıkları öne sürülen 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebeyli iddianame düzenlendi. Şüpheliler arasında Merve Taşkın ve Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy da yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sosyal medya fenomenlerine yönelik geniş çaplı soruşturma tamamlandı. İddianamede, Türkiye'de 7 Haziran 2023'te erişim engeli getirilen OnlyFans platformuna gayri resmi girerek müstehcen içerik üreten, bunları diğer açık kaynaklı sosyal medya hesaplarından özendirerek kazanç sağlayan 27 şüpheli hakkında dava açılması istendi. Şüphelilerin "Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hakkında resmi dava açılması istenen 27 şüpheli arasında Merve Taşkın ve Ceyda Ersoy da yer aldı.  Soruşturma kapsamında dosyadaki tek erkek şüphelinin K.M.A. olduğu görüldü. Aralarında Merve Taşkın'ın da  bulunduğu 5 şüpheli hakkında 21 Mayıs 2026 tarihinde yakalama karararı çıkarıldı.

Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve siber suçlar raporlarında şüphelilerin hesap hareketleri gözler önüne serildi. Şüphelilerden C.B.T.'nin banka hesaplarında yapılan incelemede, toplamda 23 milyon 267 bin 861 TL gelen para transferi, 22 milyon 191 bin 719 TL ise giden para transferi trafiği belirlendi. T. ifadesinde suçlamaları reddederek, "OnlyFans üzerinden gelir elde etmedim. Çevrimiçi bahis sitelerinde oyun oynuyordum, bu paralar bahis kazanma ve kaybetme paralarıdır. Hesabımda icra olduğu için ablamın hesabını kullandım, bahis batağına bulaştığım için pişmanım" savunmasını yaptı.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan fenomenlerin yargılanmasına başlanacak.

İHA

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Etiketler onylfans fenomen
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