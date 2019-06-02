Onur Büyüktopçu Yemekteyiz'e veda ediyor ! İşte yerine gelen isim

Önümüzdeki bölümlerde sezon finali yapacak olacak Yemekteyiz programında büyük bir değişikliğe gidildi.

PROGRAMIN SUNUCUSU DEĞİŞTİ

Sevilerek izlenen Yemekteyiz programının sunucusu Onur Büyüktopçu ile yollar ayrıldı. Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali'nin programda duyurduğu habere göre, Büyüktopçu'nun yerine gelecek ismin ünlü şarkıcı Seda Sayan olduğu iddia edildi.

"ONUR GİDİYOR"

"Seda Sayan'ın herkesten sakladığı sır gibi projesi" diyerek bombayı patlatan Bircan Bali, "Sayan, önümüzdeki sezon Yemekteyiz programını sunacak. Onur gidiyor. Kesin bilgi, yayın." şeklinde konuştu.

REKABETTE YENİLDİ

İlk olarak 2017-2018 yayın döneminde ekrana gelen ve günün en çok izlenen programlarından biri olan Yemekteyiz, bu sezon Fox'ta yayın hayatına başlayan Zuhal Topal'ın yarışmasıyla rekabete girmiş ve birçok izleyicisini kaybetmişti.