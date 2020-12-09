Onur Büyüktopçu'nun kadın yarışmacıyla ilgili sözleri başına iş açtı

Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, bir dönem yemek programı sunuculuğu yapmış ve geçen sene yarışmadan ayrılmıştı. Ancak ünlü isim yarışmadaki bir yorumundan dolayı davalık oldu.

SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre, yarışmaya katılan Vasfiye Yılmaz, yarıştığı hafta boyunca yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İlerleyen haftalarda Büyüktopçu, Vasfiye Yılmaz hakkında bazı söylemlerde bulundu. Kendisi hakkında "Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan, Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız? " söylemleri Yılmaz'ı rahatsız etti.

25 BİN TL'LİK DAVA AÇTI

Yarışma programında Büyüktopçu'nun kendisi hakkında söylediklerinden rahatsız olan Vasfiye Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Kişiliğinin zarar uğradığını iddia ederek ünlü sunucu hakkında 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

"HİÇ BÖYLE BİR YARIŞMACI GÖRMEMİŞTİM"

Onur Büyüktopçu, yarışma esnasında birçok ekstrem sporla uğraştığını söyleyen Vasfiye Yılmaz'a "Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz siz? Nasıl yaptınız böyle şeyleri, nasıl atladınız? Hiç böyle bir yarışmacı görmemiştim" demişti.