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  3. 07 Ekim 2019 11:02

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü silemedi

Tuba Büyüküstün’ün eski eşi, oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın, Hello Dergisi’ne verdiği röportajda bir ayrıntı dikkat çekti.

Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü silemedi
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Onur Saylak’ın kolunda ‘TMTO’ harflerinden oluşan bir dövme vardı.

Saylak'ın bu dövmesi; eski eşi Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil ediyor.

Ünlü oyuncu, Tuba Büyüküstün ile boşanmalarına rağmen ‘T’ harfinden vaçgeçmiyor.

Güzel oyuncu ise 1.5 yıldır Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’ adlı mekanın sahibi Umut Evirgen ile birliktelik yaşıyor.

Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün, 6 yıllık evlilikten sonra 2017’de boşanmıştı.

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