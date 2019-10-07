Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü silemedi

Onur Saylak’ın kolunda ‘TMTO’ harflerinden oluşan bir dövme vardı.

Saylak'ın bu dövmesi; eski eşi Tuba Büyüküstün, 7 yaşındaki ikiz kızları Toprak ile Maya ve kendisinin adının baş harflerini temsil ediyor.

Ünlü oyuncu, Tuba Büyüküstün ile boşanmalarına rağmen ‘T’ harfinden vaçgeçmiyor.

Güzel oyuncu ise 1.5 yıldır Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’ adlı mekanın sahibi Umut Evirgen ile birliktelik yaşıyor.

Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün, 6 yıllık evlilikten sonra 2017’de boşanmıştı.