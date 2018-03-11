Orhan Baba'dan MESAM açıklaması

Orhan Gencebay: Benim tuzum kuru, aç sefil sanatçılar için mücadele ediyorum

Kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren sanat Orhan Gencebay, "Benim tuzum kuru. Aç sefil sanatçılar için mücadele ediyorum" dedi.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Orhan Gencebay, Arif Sağ arasındaki polemik Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) kayyım atanmasıyla sonuçlandı. Kendisine yönelik 'Bu iş Orhan Gencebay'ın işi' eleştirilerine yanıt veren Gencebay, "Benim tuzum kuru. Aç sefil sanatçılar için mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.