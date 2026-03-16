Orhan Gencebay apar topar hastaneye kaldırıldı iddiası sonrası eşi isyan etti
Türk müziğinin sevilen sanatçısı Orhan Gencebay, yüksek ateş şikayetiyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Ancak Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den iddialara yalanlama geldi.
Türk arabesk müziği sanatçısı Orhan Gencebay'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğu ve Covid-19 şüphesiyle gözetim altına alındığı öne sürülmüştü.
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandığı öne sürülen sanatçının, hastanede tedavi altına alındığı haberi gündeme geldi. Ancak Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, iddiaları yalanladı.
Sevim Emre haberleri paylaşarak; 'Bu haber asılsızdır. Orhan bey kale gibi' ifadelerini kullandı.
