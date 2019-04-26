Orhan Gencebay’ın oğlu bıçaklandı

Arabesk müziğin önemli seslerinden Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay aracıyla Beşiktaş’ta seyir halindeyken, bir taksi şoförü ile aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardında aracından inen Gökhan Gencebay ile taksi şoförü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada taksi şoförü D.E. Gökhan Gencebay’ı bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gencebay’ı hastaneye götürürken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şüphelinin peşine düştü. Kısa süreli takibin ardından taksi şoförü gözaltına alındı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Gökhan Gencebay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli taksici ise sorguya alındı.