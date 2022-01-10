Oryantal Didem'den bomba itiraf: Acun Ilıcalı iki kere teklifte bulunmuş

İbo Show'a çıktığı kapalı elbise sebebiyle günlerdir konuşulan oryantal Didem 2. Sayfa'ya konuk oldu.

İbrahim Tatlıses'in davetiyle yılbaşı gecesi İbo Show'a çıkan oryantal Didem kıyafeti sebebiyle uzun süre gündemde kaldı. Didem Kınalı yaptığı açıklamada ise kanal tarafından uyarıldığını bu sebeple de kapalı bir kıyafet giymek durumunda kaldığını açıkladı.

Oryantal Didem bugün de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.



Acun Ilıcalı tarafından iki kez Survivor için teklif aldığını ancak böcek ve yılanlardan dolayı reddetmek zorunda kaldığını söyleyen Didem hayalinin denizden çıkarak geleceği adada dans etmek istediğini söyledi.

Oryantal Didem ayrıca, Survivor'ı izlemeyi çok sevdiğini yeni sezonu iple çektiğini belirtirken, Birleşme Partisi'nde sahne almayı da istediğini ifade etti.