Oryantal Didem'den gözlerini kaçıran Ali Sunal'dan eleştirilere yanıt

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta oryantal Didem, Ali Sunal ve Bülent Serttaş damga vurdu. Bülent Serttaş ve Ali Sunal, konuk olarak katıldıkları İbo Show'da oryantal Didem dans ederken bakışlarını kaçırmış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

"DİDEM'İ HAYRANLIKLA İZLEDİM"

Yaptığı dans izlenmediği için kısa sürede Didem'e destek mesajları yağarken Ali Sunal ve Bülent Serttaş'a tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Ali Sunal, "Ya alemsiniz çok gülüyorum. Şaka bir yana tabi ki hayranlıkla izledim Didem'in harika performansını. Bakmadığım tek anı yakalamış cano kamera" diyerek eleştirileri tiye aldı.

"BANA YAPILAN BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Konu hakkında 2. Sayfa'ya konuşan oryantal Didem Kınalı ise Bülent Serttaş'la ilgili "Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var" demişti.