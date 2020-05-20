Oscar ödül töreni de virüs mağduru oldu

Variety’e konuşan bir kaynak, kesin planların bu noktada somut olmaktan çok uzak olduğunu belirterek, “Muhtelemen ertelenecek” ifadesini kullansa da yeni bir tarih hakkında bir bilgi vermedi.

Nisan ayında korona virüsü salgını nedeniyle Oscar Ödülleri’nde kural değişikliği yapılmış, filmlerin vizyona girme zorunluluğu kaldırılmıştı. Yeni geçici kural değişiklikleri açıklandığında, Akademi başkanı David Rubin, durumun nasıl şekilleneceğini öngörmenin imkansız olduğunu belirtmişti.

Her zamanki kurallara göre, bir filmin Oscar’a hak kazanabilmesi için Los Angeles’ta yedi günlük bir gösteriminin olması gerekiyor. Ancak bu yıl değişen kurallar kapsamında dijital olarak yayınlanan filmler, stüdyo başlangıçta bir tiyatro yayını planlamışsa hak kazanabiliyor. Filmlerin vizyona giremediği bu dönemlerde alınan bu karar, Oscar tarihinde bir ilk olarak kayda geçmişti.