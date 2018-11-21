Oscar ödüllü oyuncu eşinden ayrıldı

Oscar ödüllü aktör Robert De Niro (75) ile 20 yılı aşkın süredir birlikte olduğu eşi Grace Hightower (63) ayrılık kararı aldı.

Amerikan basını, bir süredir ayrı yaşayan Robert de Niro-Grace Hightower çiftinin, önümüzdeki haftalarda ayrılıklarını resmi olarak açıklayacaklarını yazdı. 75 yaşındaki oyuncunun, son aylarda davetlere tek başına katılması, bu haberleri güçlendirdi.

De Niro, 1999’da Hightower’a boşanma davası açmış ancak bu dava sonuçlanmadan çift yeniden bir araya gelmişti. İkili, 2004 yılında Martin Scorsese, Meryl Streep ve Ben Stiller gibi isimlerin önünde nikah tazelemişti.

1997’de evlenen çiftin iki çocuğu bulunuyor. ABD'li yıldız, 1976-1988 yılları arasında da Diahnne Abbott ile evliydi.