  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Oscar ödüllü ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Oscar ödüllü ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Oscar ödüllü ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ateş Arabaları filmi için bestelediği müzikle Oscar Ödülü kazanan ve Vangelis adını kullanan dünyaca ünlü Yunan besteci Evangelos Odysseas Papathanassiou, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Gerçek adı Evangelos Odysseas Papathanassiou olan ünlü müzisyenin ölüm haberini Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Twitter'dan duyurdu. Miçotakis, “Vangelis Papathanassiou artık aramızda değil. Müzik dünyası uluslararası sanatçı Vangelis’i kaybetti” ifadelerini kullandı. Miçotakis mesajında “Ad astra” (Latince ‘Yıldızlara') diye yazdı.

Yunan folk müziğinden ve kilise şarkılarından ilham alan Vangelis, müzik eğitimi görmemiş ve bunun yaratıcılığını artırdığını belirtmişti. Ünlü müzisyen 1960'ların sonunda vokalde Demis Roussos'un yer aldığı “Aphrodite’s Child” isimli grupla müzik dünyasına girmişti.

Ateş Arabaları filmi için bestelediği müzikle 1981’de Oscar Ödülü kazanan Vangelis, 2002 FIFA Dünya Kupası marşını da bestelemişti.

Etiketler Evangelos Odysseas Papathanassiou Vangelis oscar ödüllü besteci ölüm
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elon Musk hakkında iğrenç iddia: Cinsel tacize 250 bin dolar ''sus'' parası!
Dolar 16 TL'ye, Euro 17 TL'ye, Gram altın 950 TL'ye dayandı
AK Parti'de ortalık karıştı: ''Erdoğan o ismi MYK üyeleri önünde azarladı''
Yollar gidişine, kızlar duruşuna hayrandı, satıldı! Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı
Bu liste kulisleri karıştırır: İşte AK Parti'de bir daha seçilmemesi gerekenler listesi
Haluk Levent yere yatıp sokak köpeğine sarıldı, konser alanı yıkıldı
Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş
Erdoğan ''Japon atasözü'' demişti, meğer öyle değilmiş
Dünya diken üstünde! Maymun çiçeği bir ülkeye daha sıçradı
İzmir'de ele geçirilen insan başları geldiği yere gönderilecek