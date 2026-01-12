Oscar'ın habercisi Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen ve bu yıl 83'üncü kez dağıtılan 2026 Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak nitelenen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 83'üncü kez verildi. Nikki Glaser, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da törenin sunuculuğunu üstlendi.

SİNEMA DALINDA KAZANANLAR

EN İYİ FİLM (DRAM): Hamnet

EN İYİ FİLM (KOMEDİ/MÜZİKAL): One Battle After Another

EN İYİ YÖNETMEN: Paul Thomas Anderson-One Battle After Another

EN İYİ SENARYO: Paul Thomas Anderson–One Battle After Another

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM): Wagner Moura-The Secret Agent

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM): Jessie Buckley-Hamnet

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ/MÜZİKAL): Timothee Chalamet-Marty Supreme

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ/MÜZİKAL): Rose Byrne-If I Had Legs I’d Kick You

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Stellan Skarsgard-Sentimental Value

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Teyana Taylor-One Battle After Another

İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM: The Secret Agent

EN İYİ ANİMASYON: KPop Demon Hunters

SİNEMA VE GİŞE BAŞARISI: Sinners

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ: Ludwig Göransson-Sinners

EN İYİ ŞARKI: KPop Demon Hunters–Golden

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

EN İYİ DİZİ (DRAM): The Pitt

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ): The Studio

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ: Adolescence

EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ-DRAM): Rhea Seehorn-Pluribus

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ-DRAM): Noah Wyle-The Pitt

EN İYİ KADIN OYUNCU (DİZİ-MÜZİKAL YA DA KOMEDİ): Jean Smart-Hacks

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DİZİ-MÜZİKAL YA DA KOMEDİ): Seth Rogen-The Studio

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ): Michelle Williams-Dying for Sex

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ): Stephen Graham-Adolescence

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Erin Doherty-Adolescence

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Owen Cooper-Adolescence

EN İYİ PODCAST: Good Hang With Amy Poehler

EN İYİ PERFORMANS (STAND-UP YA DA KOMEDİ): Ricky Gervais-Mortality

