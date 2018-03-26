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  3. 26 Mart 2018 13:47

''Osmanlı torunuyuz'' deyip teklifi reddetti

Top Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Merve Akkanat, Türkiye'ye karşı tutumundan dolayı Yunanistan'dan gelen teklifi "Biz Osmanlı torunuyuz. Yunanistan haddini bilmeli" diyerek reddetti.

''Osmanlı torunuyuz'' deyip teklifi reddetti
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Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan Top Model Of Turkey yarışmasında birinci olan çiçeği burnunda top model-manken Merve Akkanat, ülkemize karşı tutumundan dolayı Yunanistan'dan aldığı mankenlik ve modellik teklifini reddetti.

"KRALİÇE SEÇİLMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Top Model Of Turkey yarışmasında birinci olduğu için mutlu olduğunu belirten manken Merve Akkanat, "Türkiye'nin seçkin isimlerinden oluşan jüri karşısında kraliçe seçilmekten dolayı çok mutluyum.
 
Top Model Of World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğimden dolayı gururluyum. Önümüzdeki süreçte bir oyunculuk ya da sunuculuk kesinlikle düşünmüyorum. Şuanda istediğim ve hedeflediğim yerde olduğum için bu tarz şeylere ihtiyaç duymuyorum. Sadece modellik ve mankenlik kariyerimi devam ettireceğim" dedi.
 
"YUNANİSTAN HADDİNİ BİLMELİ"

Akkanat, "Yunanistan'da 30 Mart'ta yapılacak Atina Moda Haftası'ndan teklif almıştım. Fakat son zamanlarda Yunanistan'ın ülkemize karşı tutumlarından dolayı bu teklifi reddettim. Yunanistan haddini bilmeli. Çünkü biz Osmanlı torunlarıyız. Mazluma zeytin dalı uzatmasını da biliriz, hak edene Osmanlı tokadını vurmasını da biliriz" şeklinde konuştu.

 
 

 

 

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