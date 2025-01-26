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Otelde kaza geçiren İrem Derici hastalığını açıkladı: ''Tedavi olacağım''

Otelde kaza geçiren İrem Derici hastalığını açıkladı: ''Tedavi olacağım''
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, konser için gittiği Adana'da düşerek kafasını çarpmıştı. Uyurgezer olduğunu söyleyen Derici, tedavi olacağını ifade etti.

İrem Derici geçen hafta konser için gittiği Adana'da talihsiz bir olay yaşamıştı. Otelde düşerek kafasını yere çarpan Derici apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı önceki gün Bebek'te görüntülendi.

"DUDAĞIMA BAKIN, KAFAM DA ŞİŞ"

Sabah'ın haberine göre, bitkin haliyle dikkat çeken İrem Derici, yaşadığı olayı anlattı:

"Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş."

"UYURGEZERLİK VAR BENDE"

"Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum. Ambulans geldi, hastaneye gittim. 'Bir sorun yok' dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedavi olacağım."

Boynunda anahtar kolye taşıyan Derici, "Kalbinizin anahtarı mı?" sorusuna da "Hayatımda birisi mi varmış? Ben düşünce unuttum” yanıtıyla güldürdü. 

Sabah Gazetesi

Etiketler adana İREM DERİCİ uyurgezerlik tedavi
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