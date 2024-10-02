Otostopla dünyayı gezen Türk gezgine kamyoncu tacizi

Tek başına, sadece bir sırt çantasıyla tüm dünyayı dolaşan ve gezileriyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç gezgin otostop çektiği bir kamyon şoförü tarafından taciz edildiğini anlara "Dayıdaki özgüven beni benden aldı" diyerek anlattı.

Sırtında bir sırt çantası ile tek başına dünyayı gezerek, gördüğü yerleri ve yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Türk genci Ayşe K. otostop çektiği araç sürücüsünün tacizine uğradı. Otostop çektiği bir kamyon şoförünün kendisini taciz ettiğini dile getiren Kocalar, "Abi çok aptal bir şey oldu. Kamyona bindim. 'Çok tatlısınız, çok zarifsiniz' dedi. 'Teşekkür ederim, sağ olun' dedim. Elini uzattı. 'Elimi tutmak ister misiniz?' dedi. 'Hayır, ne alaka' dedim. 'Aşk istemez misiniz?' diyor bana. 'Ne alaka beyefendi. Ben otostop çekmeye bindim. Başka bir amacım yok' dedim. Sonra indim. Millet kafayı yemiş" dedi.