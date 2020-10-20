Oya Aydoğan'ın oğlu ticarete atılıyor

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, yakın dostu TRT ses sanatçısı İsmail Özkan'la Bebek'te objektiflere yansıdı.

Ticaret yapmanın her zaman kafasında olduğunu söyleyen oyuncu Gurur Aydoğan "Kuracağım online site ve sosyal medya üzerinden tasarladığım spor ürünleri ile eşofmanları tüketici ile buluşturarak ticarete atılmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda başka ticari alanlarda da kendimi göstermek istiyorum" dedi.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNDE OYNADI

Oyunculuk yapan Gurur Aydoğan, son olarak FOX TV'de yayınlanan ve başrolünde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in olduğu Seni Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı.