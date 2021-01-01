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  3. 01 Ocak 2021 17:12

Öykü Karayel bebeğinin ismini açıkladı

Öykü Karayel ile Can Bonomo anne-baba olmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu, yeni yılın ilk saatlerinde yaptığı paylaşımla bebeğinin ismini açıkladı.

Öykü Karayel bebeğinin ismini açıkladı
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2018 yılında evlenen oyuncu Öykü Karayelve şarkıcı Can Bonomo, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. 5,5 aylık hamile olan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Karayel'in karnı burnunda pozları büyük beğeni topladı.

Karayel, paylaşımının altına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düştü. Can Bonomo da eşi Öykü Karayel ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak yeni yılı kutladı. 

Ünlü çiftten Can Bonomo, geçtiğimiz aylarda bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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