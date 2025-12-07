  1. Anasayfa
Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, ağabeyi Demokan Akkoyun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Oyuncu Açelya Akkoyun, abisi Demokan Akkoyun'un ölümüyle sarsıldı. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Akkoyun'un paylaşımı şu şekilde:

''Canım abim, bugün melek oldun. Hayatım boyunca hep bana doğruyu, iyiyi bulmam için; kendi yapamadıkların üzerinden bile “Sen yap!” diyerek yol gösterdin. Verdiğin akılla, verdiğin güvenle kendimi hep güçlü hissettim.

Kardeşin olabilmek; koskoca bir dağın altında, güvenle keyif yapabilmekti benim için. Seni çok özleyeceğim; ama bil ki duygun ve o güzel ellerin, son ana kadar birlikteliğimizin en büyük şahidiydi. Biz hiç ayrılmadık doğduğumuz günden beri ve Allah’ıma şükrediyorum, son ana kadar yan yanaydık! Seni sevmeye devam edeceğim benim sanatçı ruhlu abim... Anneme babama selam söyle; onları çok sevdiğimi söyle. Mekânın cennet olsun canım abim.''

 

 

 

