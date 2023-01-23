  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Genç oyuncu annesinin ölümüyle sarsıldı

Oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi hayatını kaybetti

Oyuncu Berat Efe Parlar'ın annesi hayatını kaybetti
Güncelleme:

Birçok dizi ve filmde rol alan 18 yaşındaki Berat Efe Parlar'ın annesi Dilek Parlar hayatını kaybetti.

Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefatıyla yıkıldı.

Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.' ifadelerini kullandı.

İftarlık Gazoz filminde canlandırdığı 'Adem' rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını Film setinde öğrendiğini söylemişti:

"İftarlık Gazoz filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım... Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok."

 

 

Etiketler berat efe parlar dilek parlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da Salvador Dali için lokma döktürdüler
Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Simit fiyatlarına bir zam daha
Meral Akşener'den 4'ncü seçim videosu: ''Ne lanet bir zamandayız!''
İstanbul'da ekmeğe zam geliyor
TÜGVA'dan İstanbul Taksim'de tekbir getirerek yürüdü
Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı
Sinan Ateş’in ailesi isyan etti: ''Katil Meclis’te!''
Mersin'de bir garip düğün! Düğünde ''biri'' eksikti!