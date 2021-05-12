Oyuncu Büşra Pekin'in acı günü
Oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babası Volkan Pekin'in vefat ettiğini duyurdu.
Ünlü oyuncu Büşra Pekin, babası Volkan Pekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Pekin Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah’ım mekanını cennet eylesin” notunu düştü.
Volkan Pekin, 2019 yıllında apar topar kalp ameliyatı olmuş ve sonrasında uzun süre tedavi görmüştü.
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