Oyuncu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Bodrum’da yaşayan bir zamanların ünlü oyuncusu ve sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan kalp krizine yenik düştü.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde eşi Serhan Koruyan ile birlikte yaşayan tiyatro oyuncusu ve sinema sanatçısı 76 yaşındaki Ertuğ Koruyan dün akşam saatlerinde saatlerinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan ve Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Gülermisin Ağlarmısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı. Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçen Koruyan Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermişti.

Devrimci sanat, çağdaş tiyatro konusunda sendika ve meslek kuruluşlarında görev almış, barış ve demokrasi mücadelesinde demokrat ve muhalif duruşuyla tanınan sanatçı Koruyan bugün Kızılağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

Eşi Serhan Koruyan paylaştığı mesajında “Ben seni hep böyle mutlu hatırlıycam can yoldaşım, koyverdin gittin ya beni iki elim yakanda bilesin” dedi.